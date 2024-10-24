Си Цзиньпин заявил Пезешкиану о готовности вместе содействовать утверждению более справедливого миропорядка

Китай приветствует полноправное участие Ирана в деятельности БРИКС и готов содействовать совместными усилиями утверждению более справедливого миропорядка, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани на полях саммита БРИКС.