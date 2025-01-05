Детей мигрантов будут высылать из России вместе со всей семьёй – приказ МВД

Детей мигрантов будут высылать из России вместе с их родителями. Читаешь эту новость, и обоснование ужасает: потому что резко увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых детьми мигрантов.
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