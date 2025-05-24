Отставной свердловский силовик уехал на СВО после сурового приговора

Бывший замначальника екатеринбургской исправительной колонии №10 подполковник Эдуард Аитов, осужденный за взятку и превышение должностных полномочий, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине.
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