Эксперты рассказали, почему природных пожаров стало больше

Всему виной изменения климата Коллектив климатологов из разных стран проанализировал частоту лесных пожаров за последние десятилетия и пришел к выводу, что глобальное потепление сильно влияет на их распространение.
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