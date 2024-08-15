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Эксперты рассказали, почему природных пожаров стало больше

Эксперты рассказали, почему природных пожаров стало больше

Всему виной изменения климата Коллектив климатологов из разных стран проанализировал частоту лесных пожаров за последние десятилетия и пришел к выводу, что глобальное потепление сильно влияет на их распространение.

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