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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаулец вместо выплаты алиментов купил грузовик для работы, но его арестовали

Барнаулец вместо выплаты алиментов купил грузовик для работы, но его арестовали

Если мужчина быстро не найдет деньги на погашение долга, то грузовик оценят и передадут на реализацию В Алтайском крае судебные приставы арестовали у алиментщика грузовой фургон, сообщает региональная ФССП.

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