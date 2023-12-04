Барнаулец вместо выплаты алиментов купил грузовик для работы, но его арестовали

Если мужчина быстро не найдет деньги на погашение долга, то грузовик оценят и передадут на реализацию В Алтайском крае судебные приставы арестовали у алиментщика грузовой фургон, сообщает региональная ФССП.
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