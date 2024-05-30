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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Дмитрий Артюхов представил президенту наработки по новому нацпроекту

Дмитрий Артюхов представил президенту наработки по новому нацпроекту

Свод предложений от субъектов РФ, экспертов и ведомств по формируемому нацпроекту «Молодежь и дети» озвучил президенту РФ Владимиру Путину губернатор ЯНАО, глава комиссии Госсовета по молодежной политике Дмитрий Артюхов.

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