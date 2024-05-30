Дмитрий Артюхов представил президенту наработки по новому нацпроекту

Свод предложений от субъектов РФ, экспертов и ведомств по формируемому нацпроекту «Молодежь и дети» озвучил президенту РФ Владимиру Путину губернатор ЯНАО, глава комиссии Госсовета по молодежной политике Дмитрий Артюхов.
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