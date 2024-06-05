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Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон

Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился своими планами на следующий сезон. «Моя главная цель — оставаться таким же, быть тем же Криштиану, каким вы видели меня в этом сезоне, делать всё, что в моих силах, и достигать целей с «Аль-Насром» и сборной Португалии», — цитирует Роналду Goal.

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