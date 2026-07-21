NDTV: леопард ранил трех человек в винном магазине Раджастхана

В индийском городе Тодарайсингх леопард проник в винный магазин, ранив трех человек. Хищника вывели из леса сотрудники департамента и после пятичасовой операции усыпили с помощью транквилизатора для ветеринарного осмотра.
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