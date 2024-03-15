Вслед за дронами – "Грады": Русская ПВО предотвратила теракты в двух областях

Минувшей ночью русская противовоздушная оборона предотвратила теракты в двух областях России.По данным Минобороны России, минувшей ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории нашей страны с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".