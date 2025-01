Blood of Dawnwalker: Коэн не супергерой и не будет сверхсильным; вампиры защищают люд...

Blood of Dawnwalker: Коэн не супергерой и не будет сверхсильным; вампиры защищают людей, поскольку считают их “скотом”В трейлере The Blood of Dawnwalker в последней его части было показано несколько секунд игрового процесса, которые дали нам представление о том, насколько силен главный герой игры, Коэн, когда в нем есть силы вампиров.