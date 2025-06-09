RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    При Сталине таких пленных отправляли в лагеря и там выясняли как они попали в плен. Было много случаев, что сдавались...«Ура! Мы дома»: п...
  • Ваша Светлость
    «Все назначенные объекты поражены»... Неверная формулировка, расплывчатая, что значит - "поражены"? Должно быть четк...«Все назначенные ...
  • Vladimir Lioubimcev
    ефремов уже не восстановится. ВСЕ ПРОПИЛ в свое время...Представитель Ефр...

Россиян предупредили о появлении фейковых сайтов вузов в период поступления

Россиян предупредили о появлении фейковых сайтов вузов в период поступления

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT, что мошенничество с фейковыми сайтами вузов и колледжей активно используется в период поступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх