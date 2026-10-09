21 live birds found hidden in Cuban travelers' clothes at Miami airport

U.S. customs officers discovered 21 live birds concealed in the clothing of two passengers arriving from Cuba at Miami International Airport.
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