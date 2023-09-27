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Перед судом предстанет житель Хабкрая, изрезавший приятеля ножом

Перед судом предстанет житель Хабкрая, изрезавший приятеля ножом

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, которого обвиняют в нескольких преступлениях, включая причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, а также уничтожение чужого имущества путем поджога и неправомерное завладение автомобилем.

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