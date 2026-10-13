Орловчанку подозревают в убийстве знакомого дверцей тумбочки

Бытовая ссора в Орле закончилась гибелью мужчины и уголовным делом. Следственный отдел по Железнодорожному району города возбудил дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
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