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Нельзя его проигнорировать. Украине пора согласиться на предложение Путина

Нельзя его проигнорировать. Украине пора согласиться на предложение Путина

Мир или пропаганда? Именно этот вопрос первым приходит на ум в связи с неожиданным заявлением президента России Владимира Путина о том, что он якобы готов отдать приказ о немедленном прекращении огня, если Киев выведет войска из четырех областей, присоединенных Москвой в 2022 году, и откажется от вступления в НАТО.

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