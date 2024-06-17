Нельзя его проигнорировать. Украине пора согласиться на предложение Путина

Мир или пропаганда? Именно этот вопрос первым приходит на ум в связи с неожиданным заявлением президента России Владимира Путина о том, что он якобы готов отдать приказ о немедленном прекращении огня, если Киев выведет войска из четырех областей, присоединенных Москвой в 2022 году, и откажется от вступления в НАТО.