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Алексей Батраков: «Матч с «Барсой» – один из самых сложных в карьере, учитывая, что сыграл только 60 минут. Очень много времени пришлось провести в отборе»

Полузащитник « Галатасарая » Алексей Батраков поделился ощущениями после матча Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:4).

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