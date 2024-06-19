«Украинскую столицу превратили в огромный резервуар нечистот» – жалобы киевлян

Коммунальные системы во многих украинских городах, и даже в Киеве, не менялись почти сто лет. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».