Во Владивостоке трое подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет незаконно проникли на пилон Золотого моста высотой более 226 метров.
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Жаль не спрыгнули. Тремя идиотами было бы меньше!