Дружбе конец? Светлаков отказался сотрудничать с Галустяном даже за огромные деньги

Сергей Светлаков очень много времени провел в совместных проектах с Михаилом Галустяном. В рамках разговора с Надеждой Стрелец артист рассказал о судьбе проекта «Наша Раша», который был на пике популярности, а затем неожиданно пропал с экранов.