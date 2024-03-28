Дружбе конец? Светлаков отказался сотрудничать с Галустяном даже за огромные деньги

Сергей Светлаков очень много времени провел в совместных проектах с Михаилом Галустяном. В рамках разговора с Надеждой Стрелец артист рассказал о судьбе проекта «Наша Раша», который был на пике популярности, а затем неожиданно пропал с экранов.
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