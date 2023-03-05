Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения в рамках проекта NGAD - приоритетная задача Пентагона

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил о том, что разработка истребителя шестого поколения в рамках проекта Next-Generation Air Dominance (NGAD) остаётся приоритетной задачей для Пентагона.
Популярные статьи
- Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины
- Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
- Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода
Свежие комментарии