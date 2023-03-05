Военное обозрение

3 348 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха твою  МАТЬ , ДЕЖУРНЫЙ  по АЭРОДРОМУ ВСТРЕТИЛ НЕДАЛЕКУЮ....!!! УПАСТЬ НЕ ВСТАТЬ  просто ,  ОПУСТИЛИ НИЖЕ ПЛИН...Главу МИД Германи...
  • Meerflieger
    Замену 38-му обещали ещё когда я на 1-м курсе учился... В 80-м... А так-то я на нём пенсион налетал... 😃Российские констр...
  • Владимир Константинович
    И что? Она не застрелилась?  Слабо было тут же улететь обратно? Вытерпит ещё и не такое.Главу МИД Германи...

Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения в рамках проекта NGAD - приоритетная задача Пентагона

Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения в рамках проекта NGAD - приоритетная задача Пентагона

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил о том, что разработка истребителя шестого поколения в рамках проекта Next-Generation Air Dominance (NGAD) остаётся приоритетной задачей для Пентагона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх