Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 24 ноября

Российская валюта резко подешевела.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 ноября 2024 года, составляет 102,5761 рубля (прежнее значение — 100,6798 рубля), официальный курс евро — 107,4252 рубля (предыдущий показатель — 105,8090 рубля).
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