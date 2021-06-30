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Как бы поступил СССР в случае подобному с эсминцем "Дефендер"

Как бы поступил СССР в случае подобному с эсминцем "Дефендер"

Советский патриот Напомню, что продолжается скандал, вызванный демонстративным заходом британского эсминца в закрытую зону у побережья Крыма: Схема из открытых источников Российская сторона обвиняет Британию в провокации и нарушении суверенитета РФ.

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Samarium
СССР постарался бы задержать судно-нарушитель и потребовать следовать в назначенный порт в сопровождении боевых кораблей...В случае невыполнения приказа или сопротивления применил бы средства поражения....
Дмитрий Соловьев
известен так же случай тарана.. факт
Владимир 123
При СССР англичане не заходили в Черное море,а сделать такое на Балтике им даже во сне не могло присниться.
Дмитрий Соловьев
пендосы заходили, их вытолкали в буквальном смысле
Владимир Негода
СССР была страна с большой буквы .... в 83 м долго никто не думал - жахнули на Дальнем Востоке боинг-747 и все стало на свои места .... а тут какая-то вшивая островная страна заявляет , что ничего не нарушала , потому - что не признает Крым Российским , а , если перевести на русский , послала нас куда подальше !
Nikolai Baranixin
И действительно, сложно грозить чем-то Западу....
Дмитрий Соловьев
если сравнить флот и авиацию, то да.. сложно
Иван Петров
Почему никто не вспоминает закон о Государственной границе, который четко определяет, кого топить, а кого задерживать, обозначили нарушение, предупредить, не подчиняется, предупредить, стрельбой по курсу нарушителя, не подчиняется огонь на поражение, и ни какой трепотни, можно не можно...
Вячеслав 5
При условии.что Украина то же СССР?-утопили бы просто и извинились-граница не прикосновенно и посягать на неё.никому не позволено.
Евгений Евстифеев
При СССР высокопоставленные лица и депутаты не имели капиталы ,недвижимость за границей ,могли позволить потопить любое военное нарушение на море , на суше и в небе.Потому то все боялись и уважали великую державу СССР
ГусЕна
Как там звали летчика, долетевшего до Москвы?:)))
Александр Надоров
летчик долетел до москвы уже во времена вашего кумира горби.... формально еще СССР существовал, но команды нобелевский лауреат, вами и западом любимый первый прези..... СССР на сбитие самолета не дал
ГусЕна
Как рьяно вы оттираетесь от своей ответственности:)) мне было 17, а хлопал до усрачки ему ты. И потом слюни пускал при виде халявы Лени Голубкова, а потом ЕлтцЫна на трон усаживал.
Евгений Евстифеев
Да что ты ей объясняешь про горбачевщину
Яна
Точно так же бы сделали и в то время.
Евгений Евстифеев
Сбили бы, как сбили самолет разведчик с Паулюсом ,если не ошибаюсь
ГусЕна
Ошибаетесь. Его не сбили. Он приземлился на Красной площади.
Сергей Кауфман
Пауэрсом, Паулюса "сбили" в Сталинграде.
Яна
Корейский самолёт был сбит и то потому, что не отреагировал на подаваемые сигналы.
Александр Попов
Он имел в виду не корейский. а вполне американский самолёт - разведчик У 2 и лётчика Пауэрса.
Яна
Он перепутал
Евгений Евстифеев
Харе гадать гадалка .Не Корейский а американский с Пауэрсом .Хватит небылицы про прошлое сочинять.Везде где нарушали границу СССР применяли оружие на поражение даже с Китайцами ,с Монголией .Ни кто не имеет право нарушать границу России
Евгений Евстифеев
ты перепутала свои мозги со своими познаниями
Евгений Евстифеев
ну чуть ошибся ,главное суть правдивая,а не выдуманная этими
Александр Япринцев
Точно подмечено: Как давать грозный отпор нарушителям ЕСЛИ большая часть властных структур России свой "честно" нажитый капитал, жён, любовниц, детей держат в их любимой европе и США. Как, да ни как !!!???
ГусЕна
Да никак...канешна. И Крымнаш как?
Валентин Поляков
Непросто дать на вопрос однозначный ответ. И хотя СССР просуществовал 69 лет, но даже в этот краткий по историческим меркам отрезок времени Советский Союз реагировал бы неодинаково. Например, во времена Корейской войны ВВС США «по ошибке» разбомбили советский военный аэродром в Приморье. И чем ответили американцам? А ничем! Что касаемо жирных намёков на капиталы, недвижимость и детей, то накануне войны 1914/18 гг. европейские монархи были кровной роднёй, но это не предотвратило кровопролития...
Валентин Поляков
Алексей, фамилии высокопоставленных лиц СССР и приватизированные им активы можешь назвать?
Артем Казаков
бред дилетанта.Как бы поступил СССР? Да так же как сейчас Россия. Применять крайние меры сбивать/топить,стал бы в самом крайнем случае,когда уже другого выхода нет.И не стоит натягивать сову на глобус
Майер Арманов
При СССР никто бы не рискнул на рушать грницы СССР, особенно после сбитого американского самолета разведчика в 1962г. и Южно-корейского авиалайнера в 1984г.
Алексей Андреевич
никак, в операции "Хоум ран" воздушное пространство СССР нарушалось 156 раз, и что? где там ваши "не пускатели"?
Кайтэн Камикадзев
У секты совкодрочеров очередное воспаление больной фантазии. Причём абсолютно безграмотное.
юра федулов
Так же как с южнокорейским самолетом - уничтожить нарушителя...
Алексей Смирнов
Так ведь уничтожали тогда или захватывали.
Александр Надоров
для ляксейки (он поймет) 1. можешь и дальше держать меня в ЧС - общаться с Ананистами нет желания. 2. отвечаю на твой выхлоп: "и слава Богу, для адекватных людей заслужить внимание и ответы от упоротых дебилов - это большая печалька)) - браво))) как самокритично ты себя))) - даже начинаю верить что все не так плохо с тобой как казалось на первый взгляд
Людмила Анисина
Не переобулся,и Сталин не сделал ничего вредного стране,а настоящие государственные деятели -это не диванные пустобрёхи,иногда нужно применить яд,чтобы обойтись меньшим злом.как в медицине при спасении жизни.И когда уже было видно .что на нас нацелены все,чтобы подготовиться к обороне ,может и нужен был неординарный шаг.А тут стратеги,которые смотрят на бой со стороны.Смешно просто))) Автор встань с дивана и обуйся)))
Алексей Андреевич
когда к твоей родне применят "яд" чтобы обойтись меньшим злом, мы поглядим
Людмила Анисина
Смешно читать,когда взрослый дядька пишет глупости.И вам и мне .и всем )))неоднократно приходилось изредка обращаться за мед помощью)) Так вот- ВСЕГДА медицина помогая обходится меньшим злом из двух зол,чтобы помочь ,а то и просто спасти. Если вы этого логически осилить не можете)), если не в теме)))не нужно вступать в дискуссию,смешно)) И ещё,плохая привычка в одну тарелку складывать и мух,и котлеты,разное это))))
Алексей Андреевич
никак, в операции "Хоум ран" воздушное пространство СССР нарушалось 156 раз, и что?

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