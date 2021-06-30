Как бы поступил СССР в случае подобному с эсминцем "Дефендер"

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

Советский патриот Напомню, что продолжается скандал, вызванный демонстративным заходом британского эсминца в закрытую зону у побережья Крыма: Схема из открытых источников Российская сторона обвиняет Британию в провокации и нарушении суверенитета РФ.