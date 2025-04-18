Возмездие на подлёте: удары «Гераней» и «Искандеров» по ключевым объектам ВСУ Ирина Валькова17 апреля 2025 года стал днём окончания 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины.
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