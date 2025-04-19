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"Глупцы и ужасные люди". Трамп потерял терпение из-за Зеленского

"Глупцы и ужасные люди". Трамп потерял терпение из-за Зеленского

За несколько дней до того, как президент Трамп и члены его администрации заявили во всеуслышание, что готовы умыть руки и отказаться от дипломатического урегулирования украинского конфликта, Трамп в частном порядке выразил свое разочарование тем, что переговоры застопорились.

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Комментарии
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Eduard
Удавите Зеленского и его шлюху и процесс сдвинится!
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15 час.
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