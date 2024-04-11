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У пятилетней девочки из печени удалили опухоль весом в два килограмма

У пятилетней девочки из печени удалили опухоль весом в два килограмма

В Екатеринбурге хирурги областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) провели успешную совместную операцию по удалению злокачественной опухоли печени пятилетней девочке.

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