У пятилетней девочки из печени удалили опухоль весом в два килограмма

В Екатеринбурге хирурги областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) провели успешную совместную операцию по удалению злокачественной опухоли печени пятилетней девочке.
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