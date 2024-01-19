Российский боец укрылся от обстрела в блиндаже с солдатами ВСУ

Русский офицер с позывным “Остап” сообщил ТГ-каналу WarGonzo удивительную историю. Во время штурма позиций украинских нацистов на Горловском направлении один из наших храбрых воинов решил укрыться артобстрела в первом попавшемся блиндаже.
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