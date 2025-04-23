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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренин во 2-м матче серии с «Вегасом»: 6 хитов, 4 блока и «минус 1» за 9:58

Форвард «Миннесоты» был активен в силовой борьбе во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Голден Найтс» (5:2, 1-1).

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