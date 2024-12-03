«Буханка» прошла 10 тысяч километров по бездорожью — что сломалось?

Участники автопробега Tro-Phy-Gital Tour на автомобилях марок УАЗ и Sollers вернулись из путешествия по маршруту протяженностью более 10 тысяч километров, пролегавшему по России, Казахстану, Узбекистану и Таджикистану.
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