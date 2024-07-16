«Видимо, в НХЛ никто не захотел его больше брать». Крикунов — о вероятном переходе Кузнецова в СКА

Владимир Крикунов высказался о вероятном возвращении Евгения Кузнецова в КХЛ. Экс-главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мыслями о возможном возвращении Евгений Кузнецова в КХЛ.
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