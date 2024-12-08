Yonhap: президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

Global Look Press/Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency Прокуратура Южной Кореи присвоила президенту страны Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по делу о мятеже против государственного строя, сообщает агентство Yonhap.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии