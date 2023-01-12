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Зак Лавин бросил 2-очковый при «-3» на последних секундах матча с «Уизардс»

Зак Лавин бросил 2-очковый при «-3» на последних секундах матча с «Уизардс»

Защитник «Буллс» Зак Лавин взял на себя инициативу на последних секундах матча с «Уизардс» (97:100) при «-3» на табло.

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