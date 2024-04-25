МИД России объяснил ветирование проекта резолюции США и Японии о космосе

МИД РФ России, комментируя ветирование проекта резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе, подчеркнул, что предложенные Москвой принципиальные поправки были проигнорированы.
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