❕От атаки вражеского БПЛА на Севастополь полностью пострадал один подъезд Кроме того, выгорели несколько квартир и повреждено большое количество автомобилей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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❕От атаки вражеского БПЛА на Севастополь полностью пострадал один подъезд Кроме того, выгорели несколько квартир и повреждено большое количество автомобилей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.