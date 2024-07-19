В Германии высказали опасения насчет резолюции Европарламента об Орбане

JW: резолюция ЕП об Орбане приведет к эскалации конфликта на Украине Резолюция Европарламента, осуждающая визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, приведет к дальнейшей эскалации и продлению конфликта на Украине.
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