Елдос Ахметов: «Урвать очки на выезде у «Кайрата» дорогого стоит»

Защитник «Тараза» Елдос Ахметов прокомментировал ничью с «Кайратом» (1:1) в 3-м туре КПЛ. – «Кайрат» – это команда, которая каждый год занимает призовые места и является одним из флагманов казахстанского футбола.
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