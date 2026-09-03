В Петербурге на 25% исчезли веломагазины

Число петербургских веломагазинов упало на 25%. Однако количество точек проката подскочило на 16%. За год в Северной столице сократилось количество веломагазинов на 25%.
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