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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин – лучший футболист России в 2024-м по итогам голосования «СЭ». Кордоба – 2-й, Глушенков – 3-й, Угальде – 4-й, Батраков – 5-й

На награду могли претендовать все футболисты независимо от гражданства, которые в 2024 году выступали в РПЛ, а также игроки сборной России из зарубежных чемпионатов.

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