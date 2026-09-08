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Царьград

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Полиция раскрыла дело о дропперстве с участием девушки из Находки

Полиция раскрыла дело о дропперстве с участием девушки из Находки

Шестнадцатилетняя жительница Находки стала фигурантом уголовного дела о дропперстве. Девушка участвовала в мошеннической схеме, получив 7 тысяч рублей от пострадавшей, и перевела деньги неизвестным.

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