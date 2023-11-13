Миллеровцы побывали на музыкальном фестивале «Мелодия сердца»

Фестиваль организован Ростовской областной организацией Всероссийского общества слепых. Миллеровскую Местную организацию РОО ВОС и Миллеровский район на фестивале представил коллектив под руководством председателя Миллеровской организации Евгении Викторовны Удовиченко и в сопровождении секретаря Валентины Ивановны Сухиной.
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