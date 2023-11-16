Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Автобус со школьниками перевернулся в Приморском крае

Автобус со школьниками перевернулся в Приморском крае

Восемь детей получили травмы, шесть из них госпитализированы после ДТП со школьным автобусом. Инцидент произошел в Надеждинском районе Приморского края на 4 километре автодороги «Хабаровск-Владивосток-Тавричанка».

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