Россия готова к переговорам с Украиной: заявление вице-спикера Косачёва

Россия подтверждает готовность к переговорам с Украиной в Стамбуле. Заместитель председателя Совфеда Константин Косачёв подчеркнул преемственность российских подходов и высокий профессионализм участников делегации.
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