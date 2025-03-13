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Царьград

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Историк развеял главный миф Финской войны: "После каждого пункта были крики и плач"

Историк развеял главный миф Финской войны: "После каждого пункта были крики и плач"

12 марта вошло в историю, как день победы СССР в Финской войне. Та военная операция осталась в тени Великой Отечественной, однако историк и директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев считает, что именно она помогла нам подготовиться к столкновению с фашистской Германией.

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