Страна и люди

9 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шакула
    Ничего в истории не меняется, враги и методы все те же...Ликвидация Врангеля
  • Не помню
    У нас Север плохо заселен и Курилы. Мест и работы хватит.. Песков будет у них прессекретарем..Что делать с совр...
  • карюкалов вячеслав
    Открыли.Что делать с совр...

«Пусть Украина горит вечно»: Оружейники США лоббируют затягивание конфликта в «незалежной»

«Пусть Украина горит вечно»: Оружейники США лоббируют затягивание конфликта в «незалежной»

Как политики, ВПК и пиарщики из Вашингтона хотят нагреть руки на украинском кризисе Андрей Иванов Фото: Лев Федосеев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Володин Конфликт на Украине умышленно затягивается лоббистами американских оружейных компаний.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх