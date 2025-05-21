Найденный туристами на горной тропе тайник с золотом стал настоящей загадкой

Десять золотых браслетов, 17 портсигаров, пудреница, расческа и целых 598 золотых монет - все эти предметы оказались частью ценного и несколько загадочного тайника, случайно найденного двумя туристами на северо-востоке Чехии .
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