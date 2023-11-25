ВСУ сбросили боеприпас на Донецк, пострадала женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с помощью беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре кoнтроля и координации вопросов, связанных с вoенными преступлениями Украины (СЦКК).