Царьград Коллаж Царьграда Двадцать последних лет были самыми сытыми в России. Сплошные шоу под флагами свободы мнений и выражения.
"Желаю смерти этой стране": Солдаты отстоят Россию на СВО, а зуммеры её сдадут?
Комментарии
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лариса кондратенко
Рыба гниёт с ГОЛОВЫ!!!! ВСЯ политика нынешняя с 2000-ых построена была на ЭТО!!!! Какой лозунг был в стране??? ДА! Его нет! только одно слышно: там воруют, там нахапали! Взрастить такое ВОРОВСТВО в стране!!! Это умудрится надо!!! И кто его взростил,А????
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5 час.
Сергей Рубцовск
"...И кто его взростил,А????" ------ Ясно кто - бывшие коммунисты и комсомольцы
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5 час.
Владимир Ильин
«Под Курском соловьи поют, В Москве зады, как прежде, лижут… Я Родину люблю свою, Но государство - ненавижу!» (Е. Евтушенко)
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3 час.
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