"Желаю смерти этой стране": Солдаты отстоят Россию на СВО, а зуммеры её сдадут?

лариса кондратенко

Рыба гниёт с ГОЛОВЫ!!!! ВСЯ политика нынешняя с 2000-ых построена была на ЭТО!!!! Какой лозунг был в стране??? ДА! Его нет! только одно слышно: там воруют, там нахапали! Взрастить такое ВОРОВСТВО в стране!!! Это умудрится надо!!! И кто его взростил,А????