СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Россиянин
    По рынкам России пусть пройдут и посмотрят кто там управляет, одни обезьяны всем заправляют, в нашей стране уже давно...В России появилис...
  • Галина Михайлова
    Чтобы руки отсохли у тех,кто наши кресты снялНа главной нового...
  • саша дмитренко
    религиозность  бывает  разная))) просто  у  нас  и у вас  мало  фанатиков  веры))),,но  ведь  есть??«Ёлька - эта хара...

"Желаю смерти этой стране": Солдаты отстоят Россию на СВО, а зуммеры её сдадут?

"Желаю смерти этой стране": Солдаты отстоят Россию на СВО, а зуммеры её сдадут?

Царьград Коллаж Царьграда Двадцать последних лет были самыми сытыми в России. Сплошные шоу под флагами свободы мнений и выражения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лариса кондратенко
Рыба гниёт с ГОЛОВЫ!!!! ВСЯ политика нынешняя с 2000-ых построена была на ЭТО!!!! Какой лозунг был в стране??? ДА! Его нет! только одно слышно: там воруют, там нахапали! Взрастить такое ВОРОВСТВО в стране!!! Это умудрится надо!!! И кто его взростил,А????
Ответить
5 час.
Сергей Рубцовск
&quot;...И кто его взростил,А????&quot; ------ Ясно кто - бывшие коммунисты и комсомольцы
Ответить
5 час.
Владимир Ильин
«Под Курском соловьи поют, В Москве зады, как прежде, лижут… Я Родину люблю свою, Но государство - ненавижу!» (Е. Евтушенко)
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх