Bosch делает аккумуляторы электровелосипедов запираемыми через приложение для предотвращения краж

Немецкий конгломерат Bosch объявил в понедельник на выставке CES 2025 о новом уровне защиты от краж для своих батарей для электронных велосипедов: возможности блокировки батареи через приложение компании Flow+.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии