На месте бывшего завода в Петербурге появится жилье

Проектом займется девелопер «ПИК» Группа компаний «ПИК» намерена построить жилье на месте бывшего Ленинградского карбюраторного завода имени Куйбышева на улице Самойловой во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
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