Устинов: МАГАТЭ должно дать оценку обстрелу ЗАЭС со стороны ВСУ

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что МАГАТЭ должно дать оценку очередному обстрелу Запорожской АЭС со стороны Вооружённых сил Украины.
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