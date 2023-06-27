"Каковы преимущества для Республики Молдова после присоединения к программе "Механизм по воссоединению Европы"?"

Благодаря Европейскому механизму воссоединяя Европу, недавно ратифицированному парламентом, Республика Молдова получит доступ к большему количеству безвозмездных европейских фондов для развития инфраструктуры, энергетики и цифровых технологий.
Благодаря Европейскому механизму воссоединяя Европу, недавно ратифицированному парламентом, Республика Молдова получит доступ к большему количеству безвозмездных европейских фондов для развития инфраструктуры, энергетики и цифровых технологий.
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